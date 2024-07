Osimhen-PSG raggiunta l’intesa per il contratto | cifre clamorose per l’approdo a Parigi!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il Napoli è pronto a salutare Victor. Le ultimissime sull’accordo tra il calciatore e il PSG in vista dei prossimi anni. In casa Napoli era già tutto scritto. Victorè da sempre stato l’indiziato numero uno per lasciare il club. La clausola presente neldel calciatore non ha lasciato spazio neppure ad Antonio Conte, il quale ha accettato fin dal subito tale situazione. Adesso, l’attaccante nigeriano è ad un passo dall’addio per fare ritorno in Francia, dove ha già vestito la maglia del Lille prima delin Campania. Dopo diversi anni, la storia d’amore con gli azzurri è arrivata al capolinea. Il calciatore vanta uno scudetto conquistato con il Napoli proprio grazie ai suoi gol, i quali gli hanno permesso di diventare uno dei bomber più acclamati in giro per il mondo.