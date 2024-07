Nove i cuochi stracciano gli influencer | share il verdetto in queste cifre

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE () L'esplosione del Made in Italy si fa risalire generalmente agli anni '80. Negli anni '90 è stata la volta del design, trainato dal Salone del Mobile. A santificare il nostro food ci ha pensato invece l'Expo 2015. Un filone che non si è certo esaurito con la chiusura dei battenti dell'happening milanese, anzi. Intelligentemente il canaleha intuito che i veri ambassador nel mondo sono queia capo di locali insediati in capitali mondiali. Non noti al pubblico italiano, ma decisivi nell'imporre sapori e prodotti a platee cosmopolite che poi scelgono o meno di venire nel Belpaese. È su questa narrazione che il format Little Big Italy ha basato il proprio successo.