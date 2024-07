Nicolato | il Ppe si dimentica le promesse elettorali

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Se togliete il “Green Deal” dalla Commissione Von der Leyen 1.0 non capite più niente, le dinamiche politiche di quel quinquennio sono tutte legate a quello che la stessa Ursula con eccessiva magniloquenza definì «lo sbarco sulla Luna» del nuovo millennio. E se togliete l'appoggio esterno che i Verdi diedero a detta Commissione il “Green Deal” non ci sarebbe nemmeno stato. Proprio per questo motivo tale gruppo è uscito fortemente ridimensionato dalle scorse elezioni europee, perdendo per strada 18 seggi e la rappresentanza in ben 9 Paesi su 27. Eppure ancora una volta la nuova Commissione Von der Leyen 2.0 è nata grazie al suo appoggio e non potrà prescindere dai suoi voti se vuole sopravvivere.