L’orsa che aveva aggredito il runner francese non verrà abbattuta Il Tar blocca l’ordinanza

(Di venerdì 19 luglio 2024) Roma, 19 luglio 2024 – Il Tar di Trento ha sospesodi abbattimento delKJ1, che era stata ritenuta responsabile dell’aggressione al turistanel Comune di Dro, in Trentino. Secondo il Tar, manca “un accertamento definitivo dell'effettiva riconducibilità dell'aggressione all'orsa nominata KJ1”. Si tratta di una misura temporanea, in attesa di verificare che sia stata effettivamente KJ1 ad assalire ilera stata emessa dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. A stretto giro, sono arrivate le dichiarazioni fortemente contrarie delle associazioni animaliste, come Lav e Leal. È stata proprio la Leal a presentare al Tribunale regionale un’istanza ante causam per evitare l’abbattimento.