Lo spazio antipopulista che i riformisti del Pd rinunciano ancora una volta ad occupare

(Di venerdì 19 luglio 2024) I grandi giornali non hanno datoa una notizia che pure è molto evocativa di un problema di fondo della politica italiana: se ci sia o noper una forza europeista, progressista, riformista che raccolga le energie che vi sono nel Partito democratico e nel disperso mondo ex terzopolista. Mentre pare che la politica si stia in qualche modo riassestando su uno strano clivage destra-sinistra (strano perché i due poli sono divisi al loro interno: si guardi al voto su Ursula von der Leyen), la questione riguarda l’evanescenza di soggetti e idee in qualche modo diversi dai due blocchi. La notizia non data dai grandi giornali è quella del voto contrario del Pd (totalmente ininfluente, per fortuna) relativo alla possibilità di colpire le basi russe da cui partono i missili contro le città ucraine, i suoi ospedali, le sue scuole, le sue case.