L’Inter chiude la trattativa | accordo e firma fino al 2028

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 19 luglio 2024)non si ferma eun’altra: c’è l’al 30 giugno, arrivano anchee annuncionon si ferma. Marotta e Ausilio hanno anticipato tutti sul calciomercato: Taremi e Zielinski sono stati i primi colpi, arrivati ben prima dell’inizio della campagna trasferimenti estivi. Due affari a zero che arricchiscono una rosa già super competitiva, considerato il modo in cui la squadra di Inzaghi ha dominato il campionato lo scorso anno. Non contenti, i nerazzurri hanno chiuso anche la falla in porta, affiancando Sommer con Josep Martinez, proveniente dal Genoa. Ora si va a caccia di un difensore che possa dare un tocco di freschezza ad un reparto un po’ avanti con l’età, sebbene molto solido, e possa compensare numericamente la lunga assenza di Buchanan, alle prese con lo stop per la frattura alla tibia e la conseguente operazione.