Le Salsa e Merende ora sono un caso | Vinto grazie all' auricolare bufera su Reazione a catena

(Di venerdì 19 luglio 2024) Niente da fare, lesi confermano ancora una volta campionesse dima non convincono affatto il pubblico a casa. Nella puntata del quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, Carola, Marianna e Mariasole hanno la meglio sugli sfidanti, le Pausa Caffè, altrio trio tutto al femminile. Arrivate così alla prova finale, la temibile Ultima, le campionesse riescono sia pur faticosamente a vincere, indovinando la parola "Piffero", dopo una raffica di errori che ha ridotto il montepremi iniziale, 128mila euro, alla "miseria" di 4.000 euro. Poco male: in fondo la cosa che importa è spuntarla, per avere un'altra opportunità. Ma su X, l'ex Twitter, è un'altra raffica di commenti al vetriolo contro gli autori del programma ("Cari autori: impegnatevi un pochino"), e contro le concorrenti.