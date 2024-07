L’apertura di Gravina alla Serie A | colloquio distensivo con Casini e lunedì riunione con Abodi CorSera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 19 luglio 2024) L’Italia del pallone si trova in un momento storico delicato. La Figc teme di essere schiacciata dal peso della politica e dall’influenza dellaA. Ildà notizia di un passo del presidenteverso laA. Prima ha avuto un colloquicon, poi ha fissato perunacon il ministro. Un’aperturaLega di A Scrive il Corriere della Sera: Gabrieleconcede un’aperturaLega di A e, dopo l’incontro con Lorenzoavvenuto ieri mattina, convoca perunacon il ministro dello Sport Andreae tutte le componenti del mondo del calcio. Si cerca una difficile intesa per riequilibrare i pesi elettorali in consiglio federale,luce dell’emendamento Mulè ma non solo.ha compiuto un passo in avanti.