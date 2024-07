La Ristopro rimpingua il reparto lunghi con Molinaro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Era nell’aria ma ora è ufficiale: Lorenzoè l’ottavo tassello nello scacchiere dellaJanus Fabriano per la stagione 24/25. L’ex Virtus Padova andrà are ilbiancoblu.(1992), 204 cm per 105 kg, è un centro di grande esperienza, di qualità fisiche ed atletiche che lo rendono uno dei migliori pivot della serie B. Nato a San Daniele del Friuli, si è formato nel settore giovanile di Udine e a 18 anni debutta in A. Due stagioni a Treviglio e una a Trento a farsi le ossa sempre nel secondo campionato nazionale, Lorenzo scende in B dove disputa una grande stagione con l’Agropoli (10.7 punti e 7.5 rimbalzi).