La riconferma di Von der Leyen e la doppia sconfitta di Meloni

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ursula von derè stata rieletta ieri alla guida della Commissione europea con una maggioranza ben più consistente di quella ottenuta nel primo mandato, grazie in particolare all’ingresso dei Verdi, e senza i voti di Fratelli d’Italia, che pure hanno tenuto le carte coperte fino all’ultimo, evidentemente nell’illusione di riuscire a strappare chissà quali concessioni. O forse semplicemente nel disperato tentativo di non far capire troppo chiaramente che l’unica alternativa rimasta loro era tra accordarsi e isolarsi. In pratica, dopo avere minacciato di buttarsi dalla finestra se non avessero ottenuto quel che volevano, non hanno ottenuto niente e si sono buttati, e solo in questo senso può essere accettata la versione secondo cui la loro scelta sarebbe stata dettata dalla coerenza.