La principessa di Dubai lascia il marito su Instagram | Passi il tempo con le altre quindi divorzio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) Sheikha Mahra, figlia del sovrano diMohammed bin Rashid Al Maktoum nonché Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti, hato ile lo ha fatto via. Qualcosa di clamoroso per i costumi del luogo: si suppone che l’abbia tradito con “molte donne”, da quanto si legge nel suo post. Sheikha Mahra ha pubblicato nella giornata di mercoledì il suo annuncio: “Considerato che sei occupato condonne, io dichiaro ufficialmente il nostroda te,da te eda te. Stammi bene. La tua ex moglie”. Laha scritto tre volte “da te“, come è uso nei paesi musulmani da parte degli uomini. Non è infatti abitualmente invocato dalle donne: un uomo può divorziare invece all’istante dalla moglie, dichiarandolo appunto per tre volte. Il, Sheikh Mana, non ha rito alcuna dichiarazione pubblica.