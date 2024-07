La nuova biblioteca di Lorenteggio aprirà nel 2026

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024) Un giorno importante ieri al quartiere-Giambellino, con la posa della prima pietra della futura: un complesso da duemila metri quadri con spazi di studio, lettura e incontro, che sorgerà in un’area comunale di 16mila metri quadri. Via al cantiere di fronte alle case popolari di via Odazio, dopo il completamento delle opere di bonifica. Disegnata dallo studio di architettura Grau Urtzi e da Coprat, vincitori del concorso internazionale promosso dal Comune, lasarà una struttura diconcezione aperta al territorio, con sale dedicate alla consultazione affiancate da laboratori e spazi di partecipazione.