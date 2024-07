Innovazione e tecnologia Così Torino diventa un hub per il settore dell’aerospazio e della difesa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 19 luglio 2024) L’industriasi trova ad affrontare una serie di sfide strategiche per il prossimo futuro, tra la necessità di accelerare l’tecnologica, migliorare l’efficienza dei sistemi e delle operazioni, rimanendo però entro parametri di sostenibilità economica e ambientale. In questo senso, in Italia, sta emergendo il ruolo diquale hub internazionale dell’tecnologica. Uno dei progetti più ambiziosi che stanno nascendo nel capoluogo piemontese è quello dello SpacePark di Argotec. Come spiegato dal suo fondatore e amministratore delegato, David Avino, “la principale esigenza del mercato a cui vogliamo rispondere è quella di creare una linea di manifattura dei satelliti secondo parametri da produzione di massa” e in questo senso il nuovo progetto mira a raggiungere la capacità di “produrre almeno un satellite alla settimana”.