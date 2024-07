Inchiesta Dolce Vita la difesa di Festa ricorre in Cassazione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNiente riesame per l’ex sindaco di Avellino, Gianluca. Il legale Luigi Petrillo ha deciso dire direttamente in. L’avvocato, dopo aver letto gli atti della nuova ordinanza di custodia cautelare per, avrebbe costato che tutte le fonti di prova in merito alle accuse consisterebbero in intercettazioni telefoniche e ambientali che lo stesso Petrillo considera illeggittime. L’udienza è prevista per il prossimo 18 settembre quando è fissato il ricorso incontro la prima misura cautelare degli arresti domiciliari emessa il 18 aprile scorso. Lavaluterà solo la legittimità dell’ordinanza, senza entrare nel merito dei gravi indizi. Martedì prossimo comparirà davanti ai giudici del tribunale del Riesame, l’architetto Fabio Guerriero, difeso dagli avvocati Nicola Quatrano e Marino Capone.