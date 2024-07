Il delitto di Pierina Paganelli | Louis si dichiara innocente chiederemo la scarcerazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) "è sereno, l’ho trovato bene. Si èto, come del resto ha sempre fatto". Sono le parole, ieri mattina all’uscita dal carcere, dell’avvocato Riario Fabbri, difensore diDassilva, unico indagato per l’omicidio di, massacrata con 29 coltellate il 3 ottobre del 2023 in via Del Ciclamino - si è avvalso della facoltà di non rispondere. Chiamato a sottoporsi all’interrogatorio di garanzia, Dassilva ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del sostituto procuratore Daniele Paci, titolare dell’inchiesta, e del gip Vinicio Cantarini. Il 34enne ha però avuto un brevissimo colloquio con il suo avvocato, Riario Fabbri. "Abbiamo parlato di quelle che saranno le prossime mosse e di cosa andremo a fare".