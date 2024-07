Hermoso il Napoli a caccia dell’accordo per chiudere | intanto arriva la richiesta esplicita di Conte!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 19 luglio 2024) Mariocontinua ad essere un obiettivo del, Antonioha presentato unaal presidente De Laurentiis. Ilè adi un nuovo difensore centrale. Dopo gli acquisiti di Marin e Buongiorno, Antonionon è ancora soddisfatto del reparto più importante. Quest’ultimo, nella passata stagione ha palesato difficoltà incredibili e l’allenatore non intende commettere errori. Non a caso, il DS Manna e l’intera dirigenza starebbero puntando forte su Mario, provando ad assicurare un nuovo profilo esperto al tecnico. Mariovanta ottime qualità fisiche e tecniche, le quali gli hanno permesso di essere cruciale nell’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Dopo la scadenza contrattuale, le parti non hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo e il calciatore è attualmente svincolato.