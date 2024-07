Grazie | abbiamo ricevuto forte e chiaro il messaggio di solidarietà e continueremo ad essere ve lo prometto i vostri occhi su Gaza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Laura Perrotta, direttrice della seconda raccolta fondi della Fondazione il Fatto Quotidiano in supporto di Medici Senza Frontiere per portare aiuti umanitari a, in un videoringrazia la community de il Fatto Quotidiano e le 1.430 persone che hanno donato. “a voi, a tutte e tutti. voiraggiunto la bellissima cifra di oltre 100.000€, che proprio in queste ore si stanno già trasformando in scatoloni pieni di bisturi, garze, antibiotici che verranno spediti aal più presto. E insieme a loro arriveranno anche dottori, dottoresse, infermiere e psicologi che avranno il compito di prendersi cura delle persone che ne hanno ancora tantissimo bisogno”. C’è una guerra a. I team di MSF lavorano in condizioni critiche ogni giorno, con il rumore dei droni, con le esplosioni, con le richieste continue di evacuare gli ospedali. “Vi assicuro che non molleranno.