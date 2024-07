Forte legame con i territori Il quotidiano parla a tutti e subito diventa popolare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Luigi Caroppo FIRENZE Pilastro della democrazia.con ilo. Innovazione. Faro saldo e autorevole per i cittadini. Allora come oggi. E come domani. Come tradurre nei giorni nostri quella volontà espressa a Palazzo Vecchio da Bettino Ricasoli 165 anni fa a Leopoldo Cempini, Carlo Fenzi e Piero Puccioni? Si potrebbere di una start up imprenditoriale, nata con grande entusiasmo, dalla notte alla mattina, ma con una volontà che era manifestata da tempo. E non solo: la scelta di quella testata, che ha fatto storia, ha inciso nel popolo e nei Palazzi della politica, è stata anche una grande operazione di marketingale.