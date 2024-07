Focene molestie ai danni di una ragazzina | fermato un uomo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 19 luglio 2024) Fiumicino, 19 luglio 2024 – Una serata turbolenta quella che si è verificata a, dove unè statodai carabinieri all’incrocio fra via delle Came e viale di. Come descritto dai testimoni oculari l’, uno straniero, avrebbe molestato unadi circa 15 anni. Ad intervenire in soccorso della giovanissima è stato un passante che, vedendola in difficoltà, ha intimato all’di andarsene. Immediatamente allertati, i carabinieri sono intervenuti sul posto con tre pattuglie, hanno individuato e ammanettato l’. Ma questo non è servito a calmarlo: ha cercato di opporre resistenza ed è stato sedato dal personale sanitario del 118 e portato via in ambulanza. Sconcertati i tanti presenti, che ribadiscono quanto episodi del genere siano inammissibili e chiedono più controlli per le vie diper garantire una maggiore sicurezza.