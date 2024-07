Fiorentina Palladino sorride | vittoria 4-0 con la Reggiana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Firenze, 19 luglio 2024 – Il più atteso, Moise Kean, ha impiegato meno di 15 minuti per lasciare il segno, subito dopo il vantaggio di Sottil. Controllo al limite dal vertice sinistro dell'area a rasoterra veloce nell'angolo opposto e Bardi battuto. Prima era stato Sottil a rompere il ghiaccio, con una conclusione simile, ma dentro l'area. La prima amichevole ufficiale - avversaria la- finisce 4-0 e regala sensazioni positive, così come la certezza che la squadra sta metabolizzando le idee dicome una scolaresca attenta, pronta ad applicare le nuove idee. Idee precise, concetti chiari, accompagnati da indicazioni dalla panchina per sistemare quello che non va e sottolineare come la distanza dei reparti debba essere il principio base di ogni sistema di gioco.