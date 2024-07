Finito interrogatorio di Toti avvalso facoltà di non rispondere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Si èdelladi nonil presidente della Regione Liguria Giovannidavanti al giudice Paola Faggioni per la nuova accusa di finanziamento illecito. Ieriha ricevuto una nuova ordinanza di arresti domiciliari per la vicenda degli spot elettorali passati sul maxischermo di Terrazza Colombo e pagati da Esselunga. Per questa vicenda sono indagati anche l'ex capo di gabinetto Matteo Cozzani, l'editore di Primocanale Maurizio Rossi e l'ex membro del cda di Esselunga Francesco Moncada.