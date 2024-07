Fedele sicuro | Non è un Napoli da primo posto ma può stare tra le prime quattro

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 19 luglio 2024) L’opinione dell’esperto sulle ambizioni dele l’impatto degli allenamenti estivi sotto la guida di Antonio Conte. Enrico, noto opinionista sportivo, ha recentemente espresso le sue previsioni audaci riguardo al destino delnella prossima stagione di Serie A. Con gli azzurri attualmente concentrati e in forma durante i loro allenamenti estivi a Dimaro Folgarida, l’attenzione dei tifosi è palpabile mentre la squadra si prepara per il campionato italiano. Previsioni e Aspettative Secondo, ilnon dovrebbe puntare alla vetta della classifica come la Juventus o l’Inter, ma può sicuramente aspirare a undi rilievo. “Sarà unda prima fascia in Serie A? Non credo, ma potrà lottare. Non è da, ma puòtra le”, ha dichiaratoin un’intervista a Radio Marte.