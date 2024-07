Dumfries-Inter arriva la svolta | le parti trovano l’intesa per proseguire insieme! – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 19 luglio 2024) Denzele l’hanno trovato un accordo per la prosecuzione della propria avventura. Il rinnovo avverrà su delle basi condivise dalle– Denzelrinnoverà il suo contratto con l’in questa finestra estiva di calciomercato. Questo è quanto riportato da Sport Mediaset, con la precisazione che l’accordo prevede un prolungamento delfino al 2028 con un ingaggio pari a 4 milioni di euro, sul modello di quanto immaginato per l’altro esterno titolare dei nerazzurri, ossia Federico Dimarco.resta all’: la scelta! UNA CONVINZIONE –non è mai stato vicino alla cessione in questa sessione di calciomercato. Piuttosto, l’è entrata nell’ottica di doverlo cedere in caso di mancato accordo per il rinnovo del contratto dell’olandese, stante la scadenza prevista nel 2025 e una richiesta di ingaggio ritenuta troppo elevata.