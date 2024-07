Djavan eterno spirito libero | Perugia come mi sei mancata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) "In tutto questo tempo non m’è mancato solo il clima di, ma anche quello del festival, col suo grande cartellone ricco musica, di ospiti e di vita" diceparlando della sua rentrée ad Umbria Jazz trent’anni dopo l’ultima volta. La stella nata nel ’49 a Maceiò nello Stato dell’Alagoas, è attesa domenica alle 21 sul palco dell’Arena Santa Giuliana, per un viaggio nell’MPB (Musica Popular Brasileira) in bilico tra bossa nova e rock, jazz e quel funk frequentato nei primi anni Ottanta pure con Stevie Wonder tra i solchi dell’album Luz. Al suo fianco, João Castilho Neto alla chitarra, Marcelo Mariano al basso, Luiz Felipe Alves alla batteria, Paulo Calasans e Renato Fonseca alle tastiere, Jessé Sadoc e Marcelo Martins a tromba e sassofono., lo spettacolo è ottimistail suo ultimo album “D” nato in pandemia? "Assolutamente.