Devo dirvi io la verità Carolyn Smith l’annuncio al pubblico dopo le voci choc

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) “la”.le: è lei stessa a raccontare tutto e lo fa tramite un video sui social. La famosa giudice di Ballando con le Stelle, ha voluto far sapere a tutti i suoi follower che non ha nessuna intenzione di mollare. Il suo spirito combattivo non è una novità, chi la segue sa bene che lanon è una che si lascia andare facilmente, anzi. La coreografa ed ex ballerina scozzese allora dice: “Io sono a casa, ieri ho fatto lo SPA day, che è il mio percorso oncologico, sto bene ok?”. >> “Ci siamo spaventati”. Cecilia e Ignazio al pronto soccorso: giorni difficili in vacanza,il matrimonio Poi ancora: “Vado avanti, sono sempre sorridente, non è uno spasso, mi piacerebbe avere un po’ una pausa, ma non ce l’ho. Però diciamo che sto bene”.