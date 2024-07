De Martino nel suo contratto con la Rai spunta una clausola per il Festival di Sanremo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 19 luglio 2024) Le prossime due edizioni deldisaranno dirette da Carlo Conti, ma la Rai ha già individuato in Stefano Deil profilo ideale per raccogliere lo scettro nell’edizione 2027 della kermesse. Non si tratta di una semplice indiscrezione ma di una realtà confermata da unamessa nero su bianco sul nuovodel ballerino 34enne. L’intesa dura quattro anni e a partire dal terzo anno è previsto che Depossa essere chiamato sul palco dell’Ariston. Lo ha confermato oggi, venerdì 19 luglio, lo stesso amministratore delegati della Rai, Roberto Sergio, durante la presentazione dei nuovi palinsesti della tv di Stato. “Nel suoc’è l’opzione, disponibilità da parte dell’azienda a valutare, dal terzo anno, una possibilità di lavorare per”, ha detto il manager.