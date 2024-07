Dazi doganali sulle auto elettriche | il dietrofront dell’Europa?

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 19 luglio 2024) (Adnkronos) – Iimportate dalla Cina in Europa, potrebbero essere rivisti da Bruxelles. Recentemente introdotti dalla Commissione Europea al fine di contrastare l’avanzata dei costruttori cinesi, istanno dividendo i grandi costruttorimobilistici europei, per diversi motivi. Non è un mistero che Marchi quali Volkswagen e BMW abbiamo L'articolo: il? proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.