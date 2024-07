Daniele Inzoli conquista il bronzo agli Europei U18 | si salva spalle al muro piazza la zampata poi spunta un francese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024)hato la meda dinel salto in lungoUnder 18 di atletica leggera. Il 15enne milanese si era presentato a Banska Bystrica (Slovacchia) con tutti i favori del pronostico considerando il mostruoso volo da 7.90 metri firmato due mesi fa a Savona, ma il miglior under 16 di sempre al mondo in questa specialità non è riuscito are lanecessaria per mettere le mani sull’alloro più prezioso. Il milanese si è trovato con lealdopo i due nulli iniziali, ma si è prontamente risollevato con una fiammata da 7.54 metri (0,3 m/s di vento contrario) che gli ha permesso di portarsi provvisoriamente al comando. Si pensava a una gara in crescendo per il giovane talento lombardo, che però ha litigato ancora con la pedana ed è incappato in altri tre nulli.