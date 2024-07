Da Ancona verso l’Ue | Von der Leyen un voto per dare più stabilità certezze e concretezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il gotha della politica si è dato appuntamento ieri ad. Il merito è della Fondazione Merloni che ha organizzato un convegno di grande spessore all’hotel Seebay di Portonovo, al quale hanno preso parte tra gli altri gli ex premier Enrico Letta e Romano Prodi e il l’attuale vicepremier e ministro Antonio Tajani. Una sala gremita da circa 350 persone ha ospitato la nona edizione del Comitato scientifico della Fondazione Aristide Merloni sul tema "La strategia Ue dei prossimi 5 anni: interessi europei e italiani" alla quale ha partecipato anche il ministro per gli Affari esteri e per la cooperazione internazionale Antonio Tajani nella cornice della baia del Conero.