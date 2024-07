Cosa sappiamo del cyber-caos scoppiato in tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 19 luglio 2024) La causa dei problemi informatici che hanno colpito su scala globale aeroporti, banche, compagnie aeree, agenzie di stampa, sistemi sanitari e altre organizzazioni inilsembra essere l’errore di aggiornamento di un agente software. Non si tratterebbe, dunque, di un attacco hacker. Il problema di Crowdstrike Il problema riguarderebbe il software disicurezza Falcon Sensor di Crowdstrike, usato da molte aziende e amministrazioni. Per un errore di configurazione, non si sta aggiornando correttamente bloccando i computer inil, portando ad arresti anomali nelle piattaforme Windows. I clienti di CrowdStrike sono chiamati a intervenire fisicamente su ogni dispositivo che lo monta: infatti, finché non si disabilita l’ultimo aggiornamento di CrowdStrike, i (milioni di) terminali e server non partono diventando quindi manipolabili da remoto.