Come proteggere gli animali dal caldo ed evitare colpi di calore | i consigli dell’Asl Tse

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il rischio più grande per cani e gatti durante la stagione estiva è il colpo di, che può portare a conseguenze anche gravi.i nostri amici a quattro zampe durante le torride giornate estive è fondamentale perdiche possono compromettere, anche gravemente, il loro stato di salute. Piccoli, ma fondamentali accorgimenti, oltre ad un’attenta osservazione delle condizioni del proprio animale, possono rivelarsi cruciali pergravi conseguenze. Glidomestici non sudano e per ripristinare la temperatura corporea aumentano il ritmo respiratorio. Talvolta può non bastare e se la temperatura corporea inizia a salire può provocare un colpo di