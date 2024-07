Capitan Gatto pronto a tuffarsi in serie D Gadda guarda anche ai Primavera dorici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Massimoe Francesco Ancarani sono al lavoro da tempo. Per allestire la squadra, per risolvere la problematica del campo di allenamento – quello del Paolinelli viene considerato non idoneo dallo staff, vista l’assenza di spogliatoi adeguati – e per far frontea tutte le problematiche che dovranno essere considerate da una società appena nata. Compresa l’attrezzatura per gli allenamenti, i palloni, le casacche e tutto ciò che serve al tecnico e storicoo dorico per mettere al lavoro la squadra che verrà. Per quanto rii campi di allenamento sembra che l’impianto delle Terre di Maluk, di proprietà dell’ex patron biancorosso Andrea Marinelli, sia piaciuto e pure molto al futuro staff dorico e che l’accordo con lo stesso Marinelli sia praticamente fatto.