Calciomercato Napoli spunta il no di Conte | offerta rifiutata

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ildi Antoniosta lavorando in vista della prossima stagione. Il tecnico sta valutando i giocatori a disposizione. Mancano solo pochi giorni e terminerà il ritiro di Dimaro, la prima parte (poi ci sarà Castel di Sangro) dove Antoniosta effettuando un duro lavoro con tutti gli azzurri a disposizione. Mancano ancora alcuni reduci dagli impegni con le Nazionali, ma intanto il tecnico pugliese è molto attento alle prime indicazioni. Sia gli allenamenti che la prima amichevole contro l’Anaune sono servite al tecnico per valutare i giocatori utili al suo progetto e chi invece potrebbe essere mandato via, in prestito o a titolo definitivo. Nelle ultime ore Repubblica ha parlato di una lista di 6 giocatori che il tecnico avrebbe ‘bocciato’ anche se a dire il vero la situazione è ancora in divenire.