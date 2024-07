Calciomercato Catania rinforzo per l’attacco | arriva Filippo D’Andrea

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2024) Nuovo attaccante per mister Toscano. Ilpiazza un altro colpo diacquisendo a titolo definitivo dall’Audace Cerignola, che ha sottoscritto un contratto pluriennale con il club. Il comunicato della società “Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Società Sportiva Audace Cerignola il diritto alle prestazioni sportive del calciatore, che ha sottoscritto un contratto pluriennale legandosi alla nostra società fino al 30 giugno 2027. Con la squadra pugliese, nella scorsa edizione del campionato Serie C NOW, l’attaccante ha realizzato 16 reti e firmato 5 assist nell’arco delle 39 gare disputate tra regular season e playoff.