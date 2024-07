Bresso città spugna con due nuovi parcheggi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024)diventagrazie a duepubblici che raccoglieranno le acque piovane senza più versarle nelle condotte fognarie. Il grande pianoMetropolitana, finanziato dal Pnrr europeo per un totale di 90 interventi, è ufficialmente sbarcato incon l’apertura del primo cantiere nell’area di sosta libera di via Archimede, tra via Turati e via Santa Chiara, al Quartiere Villoresi: a breve, scatteranno anche i lavori nel posteggio pubblico di via del Molino, a pochi passi dall’aeroporto. I duesaranno riqualificati, rigenerati e riprogettati in base al principio della, vale a dire drenare la pioggia dalla superficie dell’area di sosta e convogliarla verso il terreno sottostante dove si disperderà naturalmente.