Braun Strowman | I Wyatt Sicks? Spero non tirino fuori di nuovo il mio lato oscuro

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ihanno debuttato in occasione dell’episodio di Raw dello scorso 17 giugno seminando distruzione nel backstage. Il gruppo è composto da Bo Dallas, Nikki Cross, Erik Rowan, Dexter Lumis e Joe Gacy. Per il momento, che fece parte dellaFamily, si sta tenendo alla larga, ma il “richiamo” potrebbe essere troppo forte. “A volte sento un richiamo” Durante una recente intervista con WWE Deutschland,ha pardi un suo possibile coinvolgimento con i: “mi stiano alla larga. Fanno paura. Ogni volta che si fanno vedere fanno vittime. Bo Dallas sembradi testa. Allo stesso tempo sento qualcosa dentro di me, qualcosa che mi spinge verso di loro. Ho sepolto quella parte di me molto tempo fa. Credevo di essere riuscito a seppellire definitivamente quella parte di me.