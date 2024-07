Bocelli tra le stelle L’emozione di Will Smith Il sorriso di Ed Sheeran Trent’anni di voce e cuore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) LAJATICO (Pisa) "Alla fine del temporale c’è un cielo dorato" recitava l’altra seraal Teatro del Silenzio alzando lo sguardo in alto per sentire la luna più vicina. Dopo l’abbraccio con Chris Martin sul palco romano dei Coldplay, infatti, l’attore americano è salito a Lajatico scegliendo quel frammento (recitato) del musical Carousel di Rodgers & Hammerstein che è You’ll never walk alone per cercare un po’ di luce in fondo al buio in cui l’ha precipitato due anni fa il ceffone tirato a Chris Rock in diretta mondiale alla cerimonia degli Oscar (statuetta peraltro da lui vinta proprio in quell’edizione per King Richard).