Appalti le mani dei clan Dal Pnrr a Milano-Cortina | Quella gara è un mare di movimento terra

(Di venerdì 19 luglio 2024) ", se tu la vedi bene, è un bel lavoro, c’è undi, capito?". Con queste parole, gli imprenditori Francesco Scirocco e Giovanni Bontempo, vicini almafioso dei “Barcellonesi” e arrestati nell’inchiesta della Dia e del Gico della Guardia di Finanza di, commentavano unabandita da Infrastrutture2026 spa. Anche, finita nel loro mirino. Stando agli atti dell’indagine per intestazione fittizia aggravata dall’aver agevolato la mafia, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di, i due avrebbero tentato di aggiudicarsi un appalto per "l’affidamento dei lavori" per realizzare il "parcheggio into Mottolino località Bondì" a Livigno, in provincia di Sondrio. Il valore totale, tra la realizzazione del parcheggio edelle opere connesse, ammontava a oltre 28 milioni di euro.