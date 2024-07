Addio a 90 Minuto non ha resistito al calcio spezzatino Messaggero

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ilmiete un’altra vittima: si tratta di Novantesimo, storica trasmissione sportiva della Rai. Ne parlano ile Repubblica. Il: «La domenica pomeriggio partite di scarso appeal» Il novantesimo, con la sua implacabile tagliola, in campo non c’è più. Le partite discadevano tutte proprio in quell’istante preciso della domenica, ma adesso si allungano in recuperi che sfiorano il tempo supplementare (l’extra time, come dicono i commentatori che parlano bene e pure quelli che parlano male): il Var, la bevuta, la sostituzione, l’infortunio finto e quello simulato, tutto serve. E la domenica comprende anche il sabato e pure il venerdì e il lunedì, inseguendo gli abbonati che pagano o gli infedeli con il pezzotto, a ogni ora del pomeriggio e della sera.