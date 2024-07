Abito blu elettrico | che scarpe abbinare?

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il bluè un bellissimo colore per l’estate, ma si rischia di non sapere con cosa abbinarlo. In particolare, se avete unbluette, potreste entrare in confusione nel momento in cui dovete abbinarci un paio di. Ecco un post per chiarire la situazione! Cheindossare con unblu: i classici neutri Con i neutro andate sul sicuro, soprattutto se coordinate gli altri accessori (ma non è indispensabile): ecco qualche idea per voi! Con il nero Il nero è il più classico dei classici: se volete rendere l’insieme meno monotono, potete scegliere una calzatura grintosa e super sexy, come ad esempio un platform altissimo dalla punta sfilata. Il mio consiglio, per rendere l’insieme più elegante, è quello magari dianche la borsa.