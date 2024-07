Verso le Olimpiadi di Parigi Santarelli stoccate per l’Umbria Coraggio e fatica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Perugia, 18 luglio 2024 - Non c’è due senza tre. Argento a Rio 2016 e oro mondiale in carica a squadre, Andreaè in partenza, direzione. Sarà la terza Olimpiade per lo spadista, 31 anni, che salirà in aereo a Milano il 25 luglio con la squadra Azzurra. Nato a Foligno, è sempre rimasto legato alla sua terra. E la sua terra è pronta a tifare per lui. "Sono pronto, darò il massimo per tutto il mio gruppo", dice. Il debutto nella gara individuale è in programma il 28 luglio, poi il 2 agosto sarà in pedana per la prova a squadre., come procede la preparazione? "E’ iniziato l’avvicinamento fisico e psicologico alle gare. In queste manifestazioni bisogna averee lo si acquisisce stoccata dopo staccata, allenamento dopo allenamento.