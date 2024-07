Valeria Marini parteciperà ad un nuovo reality condotto da Alessia Marcuzzi | ecco di che si tratta e dove lo vedremo

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 18 luglio 2024) Con il suoprogramma, Red Carpet – Vip al Tappeto,si prepara a conquistare anche il pubblico di Prime Video. Ilshow si preannuncia un mix perfetto di glamour, comicità e intrattenimento, grazie alla partecipazione di vip amati dal pubblico. Il primo concorrente delshow Red Carpet – Vip al Tappeto sarà la celebre showgirl, come anticipato in esclusiva dal portale Davide Maggio. Pronta a mettersi in gioco, la giunonica soubrette, avrà ora la sua ribalta anche in streaming.è un’icona del divismo italiano, conosciuta per la sua personalità brillante e il suo carisma inconfondibile. Non poteva mancare in un programma in cui le star sfilano su un tappeto rosso, accompagnate da squadre di bodyguard interpretate da comici. La presenza dellapromette di aggiungere un tocco di glamour e spettacolarità allo show.