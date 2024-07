Tumori stile di vita scorretto per 73% italiani

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 lug. (Adnkronos Salute) – Il 73% degli adulti italiana segue almeno unodie pericoloso per la salute. Nello specifico: il 19% è un fumatore abituale, il 33% è sedentario, non pratica alcuna forma di attività fisica o sport e il 15% consuma alcol in modo eccessivo. Questi comportamenti sono molto pericolosi perché possono aumentare il rischio di cancro. Per promuovere abitudini salutari tra la popolazione di ogni fascia d?età, Fondazione Aiom, Associazione italiana di oncologia medica, lancia la nuova campagna nazionale ?, scegli la prevenzione?. Presentata oggi in una conferenza stampa a Roma, l?iniziativa, realizzata con il contributo non condizionante di Daiichi Sankyo Italia, prevede attività rivolte all?intera popolazione, soprattutto femminile, tra cui un booklet informativo, webinar per i cittadini, podcast e attività social.