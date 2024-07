Top Gun | Maverick tagliate le battute di Manny Jacinto | Tom Cruise scrive storie solo per Tom Cruise

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 18 luglio 2024)ha scopertoal cinema che il suo ruolo inera stato drasticamente ridotto, ma alla fine non è stata una sorpresa. La partecipazione alla serie di Star Wars, The Acolyte, gli sta dando il successo sperato, ma prima di tuffarsi nella saga fantascientifica, l'attore filippinoha saggiato il sapore dolce-amaro di Hollywood partecipando all'hit Top Gun:. Purtroppo per lui, tutte le suesono state, ma per l'interprete non è stato un grosso shock. Ininterpreta il Tenente Billy "Fritz" Avalone, ma è facile non notarlo visto che tutte le suesono state eliminate in fase di montaggio e lo si intravedesullo sfondo di alcune rapide scene. Interrogato sull'esperienza, l'attore ha dichiarato