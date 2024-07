Sport in piazza Il paese in festa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Una bellissima iniziativa all’insegna dello, della condivisione e del divertimento. Vetto si prepara alla prima edizione di ‘in’, una giornata in cui - grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e delle associazioni locali - si alterneranno varie attività che daranno vivacità ale coinvolgeranno grandi e piccini. Si parte alle 16 con la semifinale del torneo di calcetto, si prosegue alle 16.30 con il ‘Bici Tour’ e poi alle 17,30 il big match di basket ‘Young vs Old’ che vedrà coinvolti anche alcuni ex giocatori di alto livello come i fratelli Mauro e Silvano Zecchetti e il giovane Zeno Abati della ‘LG Competition’ Castelnovo Monti; alle 18,30 ci sarà invece la finalissima di calcetto poi alle 19,30 la partita di pallavolo ‘married vs free’.