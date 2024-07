Salerno Ruggi | progressi nel reparto di Pediatria

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 18 luglio 2024) Idiagnostici e terapeutici in, sono strettamente correlati ad interventi tempestivi e al progresso della medicina di laboratorio. Quest’ultima finalità è stata intercettata dal ‘Centro Coordinamento Salernitana Club’, che ha donato aldidell’AOU San Giovanni di Dio ed’Aragona di, diretto dalla dottoressa Carolina Mauro, un nuovo e necessario macchinario, per i micrometodi in, che consente di monitorare gli emocromi dei bambini soprattutto di fronte all’insorgere di forme infettive.