Reazione a Catena corrono il rischio e trionfano | tris per le Salsa e Merenda

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 18 luglio 2024)continua a regalare delle puntate a dir poco intense ai suoi fedeli spettatori. Questa volta, a mirare al titolo di campioni sono stati tre ragazzi originari di Napoli e Salerno, chiamati ‘Cugini di Campania'. Per la sesta serata consecutiva, lesono riuscite a riconfermarsi all'interno del game show di mamma Rai. Non solo sono riuscite a mettere a segno un'altra bella vincita, ma sono state protagoniste di un gesto azzardato, che ha tenuto i telespettatori con il fiato sospeso davanti alla televisione.puntata 18 luglio 2024:vs i Cugini di Campania Francesco, Vincenzo e Filippo, che hanno giocato in casa visto che sono originari della Campania, hanno provato a insidiare le. Si è combattuta una sorta di battaglia a suon di musica, parole e indovinelli.