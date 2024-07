Pubblicata per la prima volta la versione originale de Le montagne della follia di Lovecraft

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Parigi, 18 luglio 2024 – Il manoscrittodi “At the Mountains of Madness” (“Le”), scritto sul retro di lettere, dello scrittore statunitense Howard Phillips(1890-1937), è stato riprodotto per lada SP Books, casa editrice indipendente con sede a Parigi, specializzata nella pubblicazione di edizioni limitate in facsimile di manoscritti letterari. L’autografo, oltre a presentare alcune differenze rispetto allache funel 1936 su “Astounding Stories”, presenta note, appunti, cancellature dell’autore considerato uno dei maestri del genere horror e tra i precursorifantascienza, e include lettere dattiloscritte di James F. Morton, J. Morris Robinson e Maurice W. Moe.