Positano Teatro Festival omaggio a Enzo Moscato a sei mesi dalla scomparsa Il ritorno di Isa Danieli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 18 luglio 2024) La XXI Edizione deldi Gerardo D’Andrea omaggia, uno dei migliori interpreti e autori della drammaturgia contemporanea italiana, a seisua. Unfortemente voluto e condiviso dal Comune di, guidato dal sindaco Giuseppe Guida, e dal direttore artistico, Antonella Morea, che gli hanno dedicato l’Edizione 2024. Un tributo e una grande riconoscenza per la costante presenza alcon i suoi irriverenti e poetici spettacoli. Non a caso, nel 2002, quando ilintitolò la rassegna teatrale ad Annibale Ruccello il primo Premio fu assegnato proprio a. Attore, regista e drammaturgo amato dal pubblico di, sostenitore sin dalle origini della rassegna, i suoi spettacoli sono stati presenti in ciascuna programmazione del, ideato da Gerardo D’Andrea.