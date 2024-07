Pietrasanta nel weekend | ecco la mostra chic Dedicate to music

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di giovedì 18 luglio 2024) Arte e design a: spettacolo garantito. L’Ex Palazzo Municipale, davvero molto suggestivo, di(in Toscana) è pronto ad ospitare dal 21 luglio al 18 agosto 2024 un progetto espositivo assai interessante. Progetto ideato e a cura di Barbara Giovannetti che coinvolgerà svariati fotografi di moda e Dj che dialogheranno tra arte, fotografia,a e design. Un nuovo format, o meglio ancora concept espositivo, che invita i visitatori a esperienze sensoriali sicuramente più uniche che rare. Il tutto in un gioco di emozioni e contaminazioni artistiche. La bella, organizzata in partnership con il Comune di, radunerà alcuni fotografi di moda. Da Andrea Varani a Lorenzo Marcucci, passando per Alberto Setti, Annalisa Ctti, Carlo Gianni e Mattia De Nardis.